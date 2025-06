Roma Gasperini studia il ruolo di Pellegrini Cosa aspettarsi da Dovbyk?

rompere gli schemi e ritrovare l’entusiasmo. Con Gasperini in panchina e Dovbyk pronto a fare la differenza, la Roma si prepara a un’annata ricca di sfide e novità, puntando tutto sulla crescita dei talenti e su un progetto ambizioso. Ma cosa ci dobbiamo aspettare dal nuovo trio? Scopriamolo insieme, perché questa stagione potrebbe davvero essere quella della svolta.

L'arrivo in panchina di Gasperini e l'ufficialità di Massara come nuovo direttore sportivo hanno segnato l'inizio di un nuovo capitolo della storia della Roma. Quella che inizierà il prossimo 10 luglio, con il raduno a Trigoria, sarà una stagione molto delicata per i giallorossi, con l'obiettivo di tornare a conquistare un posto in Champions League. Per farlo servirà non solo una concreta sessione estiva di calciomercato, ma anche riuscire ad estrarre il meglio da quei giocatori che devono fungere da trascinatori. Nuovo ruolo per Pellegrini. Uno di questi è senza ombra di dubbio Lorenzo Pellegrini, che ha vissuto una stagione molto complicata, terminata anzitempo per il brutto infortunio rimediato al tendine della coscia destra.