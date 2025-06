Roma Femminile in attesa del nuovo tecnico | futuro incerto per Linari e Giancinti

Roma femminile in attesa di novità: a quasi un mese dalla separazione con Spugna, il club cerca il tecnico ideale per scrivere il prossimo capitolo di successi. Le opzioni finora esplorate non sembrano convincere appieno, alimentando il mistero su un possibile colpo a sorpresa. In questo scenario incerto, la squadra aspetta con trepidazione una scelta che possa rilanciare le ambizioni giallorosse…

A quasi un mese dalla separazione con Alessandro Spugna, la Roma Femminile è ancora senza guida tecnica. Il club giallorosso sta valutando con attenzione il profilo più adatto per inaugurare un nuovo ciclo dopo i successi delle ultime stagioni, ma le ipotesi circolate finora – da Sebastian De La Fuente a Rita Guarino – non sembrano convincere fino in fondo la dirigenza. Non è da escludere un colpo a sorpresa, con uno sguardo rivolto anche al panorama maschile della Serie C: una mossa che ricalcherebbe le scelte già viste alla Juventus Women con Max Canzi e al Como Women con Stefano Sottili. Le colonne a rischio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma Femminile in attesa del nuovo tecnico: futuro incerto per Linari e Giancinti

In questa notizia si parla di: roma - femminile - attesa - tecnico

Tabellone Internazionali femminile Roma 2025, tutte le sfide - Scopri il tabellone degli Internazionali Femminili di Roma 2025, un evento imperdibile per gli appassionati di tennis.

POGGIBONSI – Un nuovo consiglio direttivo per l’US Poggibonsi, nell’anno del centenario. In attesa di conoscere staff tecnico completo e rosa della squadra. LEGGI SU SPORTCHIANTI Vai su Facebook

VIDEO - Spugna: Un posto in Champions e la Coppa Italia, poi la società farà le sue valutazioni; Alessandro Spugna non è più il responsabile tecnico della Roma Femminile; Sale l'attesa per la finale tra Juventus e Roma: a Como c'è in palio il trofeo.

Femminile, attesa a giorni l'ufficialità di Minami al Brighton: i dettagli - Il club inglese ha esercitato la clausola valida per l'estero e presente nel contratto della giapponese: la Roma incasserà circa 100mila euro ... Scrive ilromanista.eu

Nel calcio femminile è il momento della Roma - formò il primo staff tecnico femminile in una squadra maschile, alla Viterbese nel 1999. Segnala ilpost.it