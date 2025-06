Roma Femminile il 24 agosto parte la Serie A Women’s Cup Il 5 ottobre l’inizio del campionato

La stagione 2025/26 della Roma Femminile si prospetta ricca di emozioni e novità. Dopo l’entusiasmante debutto della Serie A Women’s Cup il 24 agosto, le giallorosse sono pronte a scendere in campo per una nuova avventura nel massimo campionato, che prenderà il via il 5 ottobre. La passione, la determinazione e il talento delle nostre ragazze promettono un’annata da ricordare, e il sogno continua…

La stagione 202526 della Roma Femminile è pronta a iniziare. La FIGC ha comunicato le date ufficiali per i prossimi impegni delle giallorosse: il campionato di Serie A scatterà il 5 ottobre, mentre il 24 agosto si terrà la prima edizione della Serie A Women’s Cup, la nuova competizione riservata alle 12 squadre della massima serie. Serie A Women’s Cup: la novità. Approvata lo scorso aprile dal Consiglio Federale, la Serie A Women’s Cup si disputerà in due fasi. Nella prima, le squadre verranno suddivise in tre gironi da quattro, con gare su tre giornate. A determinare le fasce del sorteggio sarà il piazzamento nella stagione 202425. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma Femminile, il 24 agosto parte la Serie A Women’s Cup. Il 5 ottobre l’inizio del campionato

