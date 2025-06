Roma estate di cantieri su strade e marciapiedi | tutti i lavori in programma

Roma si prepara a un’estate all’insegna dei cantieri, con lavori che trasformeranno la città toccando grandi arterie, marciapiedi e opere strategiche. Questa fase di interventi, destinata a durare oltre il Giubileo 2025, mira a recuperare anni di ritardi e a garantire una rete stradale più moderna e sicura per tutti. Ad oggi, al netto degli interventi già conclusi, sono...

Sarà un' estate di cantieri, quella che attende Roma. Una città in continuo movimento, con lavori che toccheranno la grande viabilità, i marciapiedi e alcune opere strategiche. Ma i cantieri non si fermeranno con l'estate né con la fine del Giubileo 2025: proseguiranno anche nei mesi successivi, per recuperare anni di ritardi e restituire ai cittadini una rete stradale più moderna e sicura. Ad oggi, al netto degli interventi già conclusi, sono in programma altri 120 chilometri di lavori su tutta la viabilità principale della Capitale. E l'obiettivo dell'amministrazione è chiaro: chiudere il prima possibile anche i cantieri più complessi e avviare nuove opere attese da anni.