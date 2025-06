Roma duplice omicidio a Villa Pamphili | la Procura valuta l’audizione della madre di Anastasia

Roma si trova ancora sconvolta dal tragico duplice omicidio di Villa Pamphili, un caso che sta scuotendo l'opinione pubblica. La procura, guidata dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, valuta attentamente l'audizione della madre di Anastasia, mentre gli esami istologici attesi per luglio potrebbero finalmente fare luce sulla verità . Nel frattempo, Kaufmann, in carcere in Grecia, rimane al centro di un complicato iter di estradizione. L’attesa di risposte si fa sempre più intensa.

Attesa per luglio la verità dagli esami istologici. Kaufmann in carcere in Grecia, estradizione ancora incerta. Proseguono le indagini della Procura di Roma sul tragico caso avvenuto a Villa Pamphili, dove lo scorso 7 giugno sono stati trovati i corpi senza vita di Anastasia Trofimova, 28 anni, e della sua bambina di 11 mesi, Andromeda. I magistrati, guidati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, stanno valutando la possibilità di ascoltare, attraverso rogatoria o nel caso arrivi in Italia, la madre della giovane donna russa. Sulle cause della morte, al momento non c’è ancora certezza. Saranno gli esami istologici, attesi per luglio, a fare chiarezza dopo l’autopsia svolta presso l’Istituto di medicina legale dell’Università Cattolica. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, duplice omicidio a Villa Pamphili: la Procura valuta l’audizione della madre di Anastasia

In questa notizia si parla di: roma - villa - pamphili - procura

Perché hanno chiuso Villa Pamphilj a Roma? I cittadini sono furiosi - Villa Doria Pamphilj, un angolo verde vitale per i romani, è stato chiuso al pubblico per la terza volta in un mese per un vertice intergovernativo tra Italia e Grecia.

Villa Pamphili, vittima identificata: è Anastasia Trofimova, emergono dettagli su film e false identità Oggi la Procura di Roma ha sciolto il nodo sull’identità della donna trovata senza vita lo scorso 7 giugno a Villa Pamphilj: si tratta della russa https://lamilano.it/ro Vai su X

Si chiama Anastasia Trofimova, 28 anni, nata a Omsk, in Russia, la donna trovata senza vita il 7 giugno nel parco romano di Villa Pamphili, a poca distanza dal corpo della figlia di un anno. Andromeda il nome della piccola. Lo comunica la Procura di Roma co Vai su Facebook

Villa Pamphili, la madre di Anastasia Trofimova sarà sentita in procura; Villa Pamphili, la Procura potrebbe ascoltare la madre di Anastasia; «È mia figlia la sconosciuta morta a Villa Pamphili»: una donna in Russia dice di essere sua madre. La procura conferma, «si chiama Anastasia Trofimova».

Villa Pamphili, la Procura potrebbe ascoltare la madre di Anastasia - I magistrati valutano di sentire la mamma della giovane russa trovata morta a Roma. Secondo rainews.it

Villa Pamphili, la madre di Anastasia Trofimova sarà sentita in procura - I pm della Procura che indagano per il duplice omicidio di Villa Pamphili potrebbero ascoltare tramite rogatoria la madre di Anastasia Trofimova, la 28enne russa trovata morta a poca distanza dal corp ... Da msn.com