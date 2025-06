Roma calci e pugni a fidanzata per foto su Instagram | arrestato 39enne

Una storia di violenza che scuote Roma: un uomo di 39 anni è stato arrestato dopo aver picchiato la fidanzata per una foto su Instagram, lasciandola con ematomi e ferite visibili. La donna, spaventata, si è rivolta ai medici di Tivoli, che hanno attivato il 'codice rosa' e chiamato le forze dell’ordine. Un episodio inquietante che mette in luce la piaga della violenza domestica, spesso nascosta dietro le apparenze quotidiane.

A mettere la parola fine all’incubo vissuto da una donna sono stati i medici dell’ospedale di Tivoli, dove la vittima era andata riferendo di un forte mal di testa. Il personale del pronto soccorso, però, dopo aver visto gli ematomi e il gonfiore sul volto, ha subito attivato il ‘codice rosa’, chiedendo l’intervento della Polizia di Stato. Dopo iniziali incertezze, la donna ha raccontato del "rapporto travagliato" con il fidanzato, "con un continuo lasciarsi e riprendersi", sfociato poi nell’ultima aggressione avvenuta nella notte tra il 12 e il 13 giugno scorsi. A scatenare la furia dell’uomo, un 39enne, sono state alcune foto pubblicate su Instagram dalla fidanzata mentre faceva una passeggiata in compagnia di alcuni conoscenti. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Roma, calci e pugni a fidanzata per foto su Instagram: arrestato 39enne

