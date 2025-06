Roma a fuoco centro d'accoglienza di via Boccea Evacuata un'ala dell'edificio | due intossicati

Roma si trova ancora una volta sotto shock a causa di un incendio che ha sconvolto il centro di accoglienza di via Boccea. Le fiamme, divampate giovedì sera, hanno richiesto l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, che hanno evacuato un’ala dell’edificio e soccorso due persone intossicate. La situazione è sotto controllo, ma le indagini sono in corso per chiarire le cause di questo drammatico episodio. Continua a leggere.

Le fiamme sono divampata intorno alle 22 di giovedì 20 giugno. Sul posto i Vigli del Fuoco che hanno domato le fiamme ed evacuato un'area del centro di accoglienza "Enea" in via Boccea. 🔗 Leggi su Fanpage.it

