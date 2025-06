Rogo in un’azienda di trasporti L’ipotesi dolo è la più accreditata

Un incendio di vaste proporzioni ha scosso l’area industriale di Quintano, sollevando sospetti di dolo e accendendo i riflettori sulla sicurezza delle aziende di trasporto. Le fiamme, alte e minacciose, hanno richiesto un intervento immediato dei vigili del fuoco per domare la furia del rogo. La vicenda si infittisce, e ora si indaga sulle cause che possano aver scatenato questa notte di paura e distruzione. La verità è ancora da scoprire.

Incendio nella notte nell’area di un’azienda di trasporti attualmente chiusa, nella zona industriale di Quintano. L’allarme è stato dato intorno alle 23.30 di giovedì da alcuni vicini che hanno visto alte fiamme svilupparsi dal cortile dell’azienda. Sono arrivati i vigili del fuoco di Crema, seguiti a breve dai colleghi di Treviglio. Il quadro che si è presentato ai vigili del fuoco era impegnativo. Le fiamme altissime e la colonna di fumo visibile a chilometri di distanza nonostante il buio avevano aggredito i mezzi, nel cortile della ditta di trasporti. I pompieri hanno cominciato a spegnere il fuoco per limitare i danni da subito, ma il loro lavoro è andato avanti per oltre tre ore prima che l’incendio fosse completamente debellato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rogo in un’azienda di trasporti. L’ipotesi dolo è la più accreditata

