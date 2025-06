Roghi in casa La lunga scìa delle vittime

L’incendio in casa può trasformarsi in tragedia in pochi attimi. A San Donato e in altri Comuni del Milanese, episodi di roghi dolosi o accidentali hanno portato a perdite umane devastanti, come quelli di Bresso e Mediglia. Questi eventi sconvolgenti ci ricordano quanto sia fondamentale la prevenzione e la consapevolezza sui rischi domestici. La sicurezza in casa non è mai troppa: è ora di agire prima che sia troppo tardi.

Incendi in abitazione: l’episodio di San Donato ha una lunga scia di precedenti, in vari Comuni del Milanese. Il 3 dicembre 2024, a Bresso, un uomo di 62 anni, Francesco Chillico, è morto nel rogo dell’abitazione di via Roma che divideva coi due fratelli, uno dei quali è rimasto ferito, mentre l’altro è risultato illeso poiché è riuscito a mettersi in salvo. L’8 novembre 2024, a Mediglia, Maria Rosa Carelli, 83 anni, è morta carbonizzata nell’incendio che si è sviluppato all’interno della sua abitazione, una villetta monofamiliare al civico 21 di via Mazzini, nella frazione di Triginto. Una delle ipotesi è che la donna abbia cercato di alimentare il camino con l’uso di alcol e sia stata raggiunta da un ritorno di fiamma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Roghi in casa. La lunga scìa delle vittime

