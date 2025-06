Rodengo Saiano | Summer Night Party

Vivi un’estate all’insegna del divertimento e della solidarietà a Rodengo Saiano! Sabato 21 giugno, l’oratorio Abbazia Olivetana si trasforma in un luogo di festa con il “Summer Night Party”, un evento benefico organizzato da AJS - Gruppo Sezione di Brescia degli Alpini, a sostegno di ABE (Associazione Bambino Emopatico ODV). Dalle 19, gustosi piatti, giochi e tanta musica ti aspettano per una serata speciale all'insegna della generosità e del divertimento. Non mancare!

Sabato 21 giugno l'oratorio Abbazia Olivetana di Rodengo Saiano ospita il "Summer Night Party", una serata benefica organizzata da AJS - Gruppo Sezione di Brescia degli Alpini a favore di ABE (Associazione Bambino Emopatico ODV). Si parte alle 19 con uno stand gastronomico e un'area gioco per. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Rodengo Saiano: Summer Night Party

In questa notizia si parla di: rodengo - saiano - summer - night

Rodengo Saiano: L'Albero Suona - Lotus Trio - più affascinanti brani jazz e bossanova, capaci di catturare l’anima e trasportare in un mondo di emozioni.

Rodengo Saiano: Summer Night Party; Al Franciacorta Village è tempo di saldi e shopping sotto le stelle con le Summer Nights.

Rodengo Saiano: Summer Night Party - Sabato 21 giugno l'oratorio Abbazia Olivetana di Rodengo Saiano ospita il "Summer Night Party", una serata benefica organizzata da AJS - Secondo bresciatoday.it