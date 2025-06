Rockin' 1000 dà vita al Flash Coro | due concerti a Cesena per abbattere le barriere tra pubblico e performer

esperienza unica che unisce pubblico e performer in un turbine di energia e condivisione. Due concerti a Cesena promettono di abbattere ogni barriera, trasformando la musica in un rito collettivo irresistibile. Preparati a vivere l'estate 2025 con il ritmo travolgente del Rockin'1000, dove la passione diventa protagonista e il palco si apre a tutti, perché la musica è di chi la vive!

Rockin'1000 lancia un nuovo format per l'estate 2025: si tratta del Flash Coro, un format dinamico e interattivo che veicolerĂ la musica e la passione del Rockin'1000 in tre date speciali in Italia: 22 giugno e 23 luglio in piazza a Cesena e 9 ottobre in teatro a Firenze. Il Flash Coro è una. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it