Tra novembre 2023 e giugno 2024 sono stati raccolti 680 mila euro per sostenere ’L’acqua è vita’, il progetto di Rock No War nato per portare acqua potabile nelle aree del mondo più colpite dalla siccità. Un contributo importante, 120 mila euro, è stato donato da Florim, Kerakoll e Modula, tre realtà imprenditoriali che hanno creduto fin da subito nell’iniziativa, seguite poi da numerose altre aziende. L’altra sera, alla Florim Gallery di Fiorano, di fronte a oltre 250 persone, è stato presentato un bilancio delle attività e dei risultati raggiunti, testimoniando l’impatto concreto del progetto sul piano umanitario e ambientale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rock No War ’disseta’ il pianeta: "Il nostro obiettivo? 100 pozzi"

