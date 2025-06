Robur | prosegue lo smantellamento Salutano Giusti Galligani e Biancon

un'evoluzione annunciata in un contesto di profonda trasformazione. La Robur, infatti, prosegue il suo smantellamento con decisione, lasciando emergere una vera e propria rivoluzione nel suo organico. Tra ricordi e sfide future, la domanda che ci assale è: chi sarà il prossimo a salutare questa magica città ?

Una vera e propria rivoluzione, uno smantellamento se non totale, quasi. Uno ‘squid game’ in cui non si sa se e chi arriverà alla fine: la Robur ha salutato ieri altre tre pedine che hanno indossato la maglia bianconera nelle ultime tre stagioni, Andrea Giusti (nella foto), Elia Galligani ed Enrico Biancon. Che sarebbero arrivati altri addii (dopo quelli, nell’ordine, di Bianchi, Masini, Candido, Morosi, Achy, Stacchiotti, Hagbe e Semprini) era nell’aria: se per l’attaccante l’avventura sulle lastre era già terminata alla fine dello scorso campionato, la conferma del portiere era apparsa fin da subito difficile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net