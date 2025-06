Robot italiani protagonisti all’Expo di Osaka | viaggio immersivo tra smartcity ecorobotica e porti intelligenti

Il cuore pulsante dell’innovazione italiana si fa strada tra le meraviglie dell’Expo di Osaka, portando sul palcoscenico internazionale i protagonisti della robotica e dell’intelligenza artificiale. Pepper e R1, due robot iconici, incarnano il futuro delle smart city, dei porti intelligenti e delle applicazioni che migliorano la vita quotidiana, dall’ambiente marino agli ospedali. Un viaggio immersivo tra progresso e sostenibilità, che svela come l’Italia si confermi leader globale in tecnologia e innovazione.

Dalle profondità marine agli ospedali, passando per porti, centri storici e città intelligenti: l’Italia della robotica e dell’intelligenza artificiale ha un volto – anzi, due. Sono quelli di Pepper e R1, robot umanoidi rispettivamente giapponese e italiano, che dal 29 giugno al 5 luglio guideranno i visitatori dell’Expo 2025 di Osaka all’interno del Padiglione Italia, nello spazio dedicato all’innovazione da Regione Liguria. Il cuore dell’allestimento è il video “EXPOsing RAISE – Present and future of Italian Robotics and AI”, racconto multimediale che raccoglie i risultati dei progetti di RAISE, l’ecosistema ligure per l’innovazione tecnologica. 🔗 Leggi su Lapresse.it