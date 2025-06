Roberto Gualtieri nel mirino di Lega e FdI | 80mila euro al Pride ora basta

Roberto Gualtieri sta finendo nel mirino di Lega e FDI, che puntano il dito contro i 80mila euro spesi per il Pride. Tra critiche e polemiche, emerge un quadro di un sindaco sotto pressione, forse in preda a una frenesia di spese che ricorda più una campagna elettorale che un mandato amministrativo. La domanda sorge spontanea: è davvero il momento di queste scelte?

Non siamo nel secolo scorso, Gualtieri non indossa la minigonna e soprattutto è uomo. Quindi la regola dovrebbe essere "allora te le cerchi". Quello che Il Tempo ha efficacemente definito il vizietto come titolo dell'articolo di Giulia Sorrentino testimonia un sindaco in preda ad astinenza da prestazione, ha bisogno frenetico di spendere, sembra quasi alla vigilia di una campagna elettorale, chissĂ . Prima i circa 350mila per la piazza per l'Europa; adesso altri ottantamila euro destinati al Pride che si è svolto sabato a Roma. Ma Gualtieri è così sicuro di poter spendere impunemente i soldi dei cittadini romani per festa e farina? E salendo su quel palco con tanto di fascia tricolore che dovrebbe significare rappresentanza di tutti e non di una parte? Decide da solo, il sindaco, chi merita i nostri quattrini e chi no.