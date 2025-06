Road to Milano Cortina 2026 | Olimpiadi nel segno dell’arte

La strada verso Milano-Cortina 2026 si arricchisce di un vibrante linguaggio artistico, trasformando le Olimpiadi in un’esperienza multisensoriale. Mostre, opere e grandi artisti interpretano i Giochi con creatività e passione, coinvolgendo il pubblico anche oltre lo sport. Un percorso che unisce arte e olimpismo, preparando il terreno a un evento indimenticabile. Scopri come la cultura si fonde con le emozioni sportive per rendere questa edizione unica nel suo genere.

(Adnkronos) – I cinque cerchi incontrano l'arte. Milano Cortina 2026 inizia a colorarsi e a prendere forma anche con una serie di iniziative extra-sportive, sempre più presenti sul territorio italiano. Mostre, opere e anche grandi artisti che offrono la propria interpretazione creativa dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, a poco più di sei mesi dalla .

