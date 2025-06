Road House 2 | Dave Bautista si unisce al cast del film!

Il mondo di "Road House" si arricchisce ancora di più con l’ingresso di Dave Bautista nel cast di “Road House 2”. Diretto da Guy Ritchie e scritto da Will Beall, il film vede il ritorno di Jake Gyllenhaal nei panni di Dalton, mentre Bautista interpreterà un ex combattente con un ruolo chiave nella trama. L’introduzione di nuovi personaggi promette una narrazione avvincente, suggerendo che questa seconda avventura sarà all’altezza delle aspettative.

Dave Bautista è ufficialmente entrato a far parte del cast di "Road House 2," il sequel diretto da Guy Ritchie che vedrà il ritorno di Jake Gyllenhaal nel ruolo di Dalton. La sceneggiatura è stata curata da Will Beall e le riprese dovrebbero iniziare a settembre. Bautista interpreterà un ex combattente, un personaggio che si preannuncia simile a Dalton, il protagonista. Il sequel introdurrà anche una serie di nuovi personaggi, suggerendo che gran parte del cast originale potrebbe non fare ritorno. Il primo "Road House" è stato un enorme successo per AmazonMGM, raggiungendo quasi 100 milioni di spettatori a livello globale e diventando il film più visto di sempre sulla piattaforma.

Mister Movie Road House 2 Dave Bautista nel Cast e Affianca Jake Gyllenhaal - Preparati a vivere un’onda di adrenalina con il sequel di Road House! Diretto da Guy Ritchie, il nuovo capitolo promette azione spinta e interpretazioni mozzafiato, tra cui quella di Dave Bautista al fianco di Jake Gyllenhaal.

