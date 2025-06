Rivive l’apocalisse zombi inaugurata oltre vent’anni fa con il cult 28 giorni dopo Al cinema anche due interessanti film francesi visti all’ultima Mostra del Cinema di Venezia

Preparatevi a rivivere l’epica apocalisse zombi che ha segnato una generazione, con il ritorno tanto atteso di "28 anni dopo". Un sequel che riunisce il regista Danny Boyle e un cast stellare tra azione e suspense. Ma non è tutto: dall’ultima Mostra del Cinema di Venezia arrivano due affascinanti pellicole francesi pronte a sorprendere. Il cinema è vivo, e questa stagione promette emozioni indimenticabili…

Rivive l’apocalisse zombi inaugurata oltre vent’anni fa con il cult 28 giorni dopo. Arriva in sala l’atteso 28 anni dopo, ovvero il terzo capitolo della celebre saga horror. Dietro la macchina da presa ritroviamo Danny Boyle (autore del primo film) e tra i protagonisti: Aaron Taylor-Johnson e Ralph Fiennes a combattere contro i non-morti. Sono al cinema anche due interessanti film francesi visti all’ultima Mostra del Cinema di Venezia: la commedia amara e (anti)sentimentale Tre amiche di Emmanuel Mouret con Camille Cottin e il dramma familiare Tutto l’amore che serve – Mon inséparable di Anne-Sophie Bailly con Laure Calamy e Charles Peccia. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Rivive l’apocalisse zombi inaugurata oltre vent’anni fa con il cult 28 giorni dopo. Al cinema anche due interessanti film francesi visti all’ultima Mostra del Cinema di Venezia

In questa notizia si parla di: anni - rivive - apocalisse - zombi

Quaranta anni fa lo scudetto, il mito del Verona di Bagnoli rivive oggi alla Camera dei Deputati - Quaranta anni fa, l'Hellas Verona conquistava il campionato under la guida di Osvaldo Bagnoli. Oggi, quel trionfo rivive alla Camera dei Deputati, evocando la magia di un periodo storico.

Cosa esce in sala questo weekend? “28 anni dopo”, “Tre amiche”, “Tutto l’amore che serve”; Rivive l’apocalisse zombi inaugurata oltre vent’anni fa con il cult 28 giorni dopo Al cinema anche due interessanti film francesi visti all’ultima Mostra del Cinema di Venezia.

Cosa esce in sala questo weekend? “28 anni dopo”, “Tre amiche”, “Tutto l’amore che serve” - Arriva in sala l’atteso 28 anni dopo, ovvero il terzo capitolo della celebre saga horror. msn.com scrive

28 anni dopo, l’apocalisse zombie è un’altra dimensione dell’orrore - Danny Boyle e i suoi collaboratori forse non sono ferratissimi in matematica, sono passati 23 anni dal primo film della serie e 18 dal secondo, quindi, 28 anni dopo suona bene come titolo ma non è esa ... Scrive informazione.it