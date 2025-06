Rivera | Gli americani non sanno di calcio hanno mandato via Maldini

Gianni Rivera, leggenda del Milan, ha attaccato la proprietà americana del club accusandola di aver mandato via Paolo Maldini. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Rivera: “Gli americani non sanno di calcio, hanno mandato via Maldini”

Gianni Rivera a Libero: "Non mi parli del Milan americano. Gli americani non sanno ancora molto di calcio. Maldini l'hanno addirittura mandato via. Gravina? Neppure una risposta."

LA MOGLI DI PAOLO MALDINI REAGISCE COSÌ Intanto la moglie di Paolo reagisce così al video del tifoso con la maglia numero 3 allontanato, e poi fatto sedere nuovamente al suo posto, dagli steward

