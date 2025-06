River Plate-Monterrey | dove vederla orario e probabili formazioni

Il grande calcio internazionale fa tappa al Rose Bowl di Los Angeles, dove si sfidano River Plate e Monterrey nel Mondiale per Club. Appassionati pronti a vivere una partita intensa? Ecco tutte le informazioni su orari, modalitĂ di visione e probabili formazioni: scopriamo insieme come seguire questa emozionante sfida e non perdere nemmeno un istante di azione.

Al Rose Bowl in scena la sfida del Mondiale per Club River Plate-Monterrey: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Rose Bowl di Los Angeles si giocherĂ la gara valevole per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club tra River Plate-Monterrey. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione,

Mondiale per Club, tensione a Los Angeles: la FIFA pensa di anticipare l’inizio di River Plate-Monterrey - In un clima di crescente tensione a Los Angeles, dove manifestazioni contro le operazioni ICE scuotono la città , la FIFA valuta un cambio di programma per il Mondiale per Club.

FIFACWC ? INTER-Monterrey a Los Angeles 18 giugno ore 3:00 (17 giugno ore 18 locali) INTER-Urawa Red Diamonds a Seattle 21 giugno ore 21 (ore 12 locali) INTER-River Plate a Seattle 26 giugno ore 3:00 (25 giugno ore 18 locali) Vai su Facebook

