Rivalutazione salariale per le cheerleaders dei Dallas Cowboys | un passo verso l’equità

Le cheerleaders dei Dallas Cowboys hanno finalmente ottenuto un aumento salariale, segnando un passo importante verso l’equità nel mondo dello sport professionistico. Tuttavia, il cammino verso una giusta e completa rivalutazione delle loro condizioni rimane ancora lungo. Questa conquista rappresenta un primo traguardo, ma è fondamentale continuare a lottare per un trattamento equo e dignitoso. Leggi tutto sulla sfida per un futuro più giusto su Donne Magazine.

Le Cheerleaders dei Dallas Cowboys aprono la strada all'equità nello sport con un aumento salariale straordinario del 400%.

