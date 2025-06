Ritrovare il cinema è uno modo per salvarlo

Ritrovare il Cinema 232 è un gesto di passione e tutela per un patrimonio culturale prezioso. Il Festival del Cinema Ritrovato di Bologna ci ricorda quanto sia fondamentale sostenere le sale cinematografiche, veri templi dell’arte e dell’emozione, contro la logica spietata del mercato. Per preservare il cinema come lo conosciamo, ogni visione in sala diventa un atto di amore e difesa. Leggi…

Giù il sipario, il cinema non riapre "Mancano i fondi per salvarlo" - Dopo il lockdown il cinema montelupino non ha più riaperto, salvo per organizzare serate di proiezioni open air - Da lanazione.it