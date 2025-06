Ritrovare il cinema è un modo per salvarlo

Il Cinema 232 rappresenta più di uno schermo: è un patrimonio culturale da salvaguardare. Il Festival del Cinema Ritrovato di Bologna mette in luce quanto sia fondamentale preservare le sale cinematografiche, autentici templi dell’arte che devono vivere lontano dalla logica del mercato. Scopri come possiamo contribuire a preservare questa magia e garantire che il cinema continui a emozionare le future generazioni. Leggi tutto per scoprire come fare la differenza.

Nella nuova puntata del Mondo cultura: un podcast sul Pride di Roma del 2000, la retrospettiva di Rebecca Horn a Torino, cinema ritrovato a Bologna, il balletto a Nervi. Con Alberto Emiletti, Claudio Rossi Marcelli, Leonardo Merlini, Roy Menarini e Maria Luis Vai su Facebook

Guida per ritrovare il cinema - Al termine del Monello sono stati anche mostrati cinque minuti di sequenze tagliate dal film, ritrovate di recente, che mostrano come Chaplin stesse pensando a un altro tipo di cinema, meno comico. Segnala mymovies.it