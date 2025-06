Ritorno play out serve più sicurezza | l’appello della Figliolia

Domenica si avvicina e con essa un momento cruciale per la città di Salerno: l’atteso ritorno in campo della Salernitana. La presidente della commissione politica e sociale, Barbara Figliolia, ha lanciato un appello importante, richiedendo massimo impegno nel garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, con particolare attenzione agli anziani, ai ragazzi e alle famiglie. La prevenzione è fondamentale perché questa giornata possa trascorrere serena e senza incidenti, permettendo a tutti di vivere appieno il grande evento.

Tempo di lettura: 2 minuti “Presisporre tutte le misure di sicurezza idonee a scongiurare ogni tipo di pericolo per i cittadini, soprattutto per gli anziani, i ragazzi e le famiglie che numerose si recheranno all’Arechi”. A chiederlo e la presidente della commissione politica e sociale Barbara Figliolia alla luce della domenica particolare che attende la città di Salerno e la Salernitana. Domenica infatti sarà il giorno della verità: all’Arechi si gioca per conservare la serie B e per evitare la retrocessione. Si prevede che trentamila spettatori assisteranno alla partita delle 20,30 di domenica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it