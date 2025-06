ritorno a las sabinas trame puntate dal 23 al 27 giugno della soap di rai uno

Preparati a immergerti nel mondo avvincente di "Ritorno a Las Sabinas", la nuova soap spagnola che anima le giornate estive di Rai Uno, sostituendo Il Paradiso delle Signore. Dal 23 al 27 giugno, scopriremo le vicende di Manuela e degli altri protagonisti, tra passioni ardenti, segreti nascosti e svolte sorprendenti. Cosa ci riserveranno gli episodi di questa settimana? Scopriamolo insieme, perché il cuore di Las Sabinas batte più forte che mai!

Ritorno a Las Sabinas è la telenovela spagnola "chiamata" a sostituire Il Paradiso delle Signore nel daytime pomeridiano estivo di Rai Uno. La soap, che occupa lo slot orario precedentemente occupato da IPDS, ci terrĂ compagnia per tutta l'estate. Cosa accadrĂ negli episodi in onda dal 23 al 27 giugno? Scopriamolo insieme. Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni al 27 giugno. Manuela sembra non riuscire ancora a fare chiarezza nei suoi sentimenti, mentre Dani si accorge che lei prova qualcosa per Alex. Paloma si confida con Esther e le rivela di essersi licenziata dopo che Paca ha tantato di baciarla.