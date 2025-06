Ritorna anche quest’anno la notte romantica dei borghi

Preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile: sabato 21 giugno torna in tutta Italia, anche in Abruzzo, la notte romantica dei borghi, un evento magico promosso dall’associazione I borghi più belli d’Italia. Un'occasione unica per scoprire i suggestivi angoli di piccoli paesi ricchi di storia e romanticismo, creando ricordi indelebili sotto le stelle. Non perdete questa opportunità di immergervi in un’atmosfera da fiaba.

