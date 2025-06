Ritmica per Maccarani udienza preliminare il 22 settembre

Il 22 settembre si apre un capitolo cruciale nel processo a Emanuela Maccarani, ex direttrice tecnica dell’accademia di ginnastica ritmica di Desio. La sua posizione si fa sempre più complessa, tra accuse di maltrattamenti e una recente squalifica sportiva. Un caso che mette sotto i riflettori le sfide etiche e morali di uno sport amato. L’attesa è finita: ora il giudice dovrà fare luce sui fatti e sulla reale portata delle accuse.

E' stata fissata al 22 settembre dal giudice del Tribunale di Monza l'udienza preliminare per Emanuela Maccarani, ex direttrice tecnica dell'accademia internazionale di ginnastica ritmica di Desio (Monza). La donna è stata rinviata a giudizio con l'accusa di maltrattamenti aggravati. Tre giorni fa Maccarani era stata squalificata per tre mesi per "comportamento antisportivo" dalla giustizia sportiva della Federginnastica. L'accusa per maltrattamenti aggravati in famiglia con l'aggravante della minore età giunge dopo che la Procura di Monza aveva inizialmente richiesto l'archiviazione del caso. Tuttavia, la gip monzese Angela Colella ha poi disposto l'imputazione coatta.

Ginnastica ritmica, Emanuela Maccarani squalificata per 3 mesi per comportamento antisportivo - Emanuela Maccarani, figura iconica della ginnastica ritmica italiana, si trova al centro di una recente controversia che ha scosso il mondo dello sport.

