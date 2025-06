Ritirati decine di aerei USA dalla base in Qatar | segnali di preparazione all' intervento militare nella guerra Israele-Iran?

Le immagini satellitari rivelano un movimento sospetto: decine di aerei militari statunitensi sono stati ritirati dalla base in Qatar, segnali chiari di un possibile intervento nella crescente tensione tra Israele e Iran. Questa strategia potrebbe indicare un rafforzamento delle difese o una preparazione operativa per un’azione imminente. In un contesto internazionale così volatile, ogni mossa diventa cruciale: analizzando i dettagli, possiamo capire cosa si prospetta all’orizzonte.

Secondo le immagini satellitari, decine di aerei militari statunitensi sono stati ritirati dalla pista di una delle più grandi basi americane in Medio Oriente, il che proteggerebbe le attrezzature da possibili attacchi da parte di Teheran in un momento in cui Washington sta valutando l’opzione di intervenire militarmente nella guerra tra Israele e Iran. Tra il 5 e il 19 giugno 2025, la base statunitense. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ritirati decine di aerei USA dalla base in Qatar: segnali di preparazione all'intervento militare nella guerra Israele-Iran?

Ritirati decine di aerei USA dalla base in Qatar: segnali di preparazione all'intervento militare nella guerra Israele-Iran? - Tra il 5 e il 19 giugno 2025, la base statunitense di Al Udeid, in Qatar, è stata quasi interamente svuotata di aerei visibili, secondo le immagini satellitari di Planet Labs PBC analizzate dall’AFP. gazzettadelsud.it scrive

Nuovo allarme aereo in Israele. Gli Usa ritirano i caccia militari dal Quatar: temono attacchi di Teheran - Ancora un attacco nella notte, ancora sirene che squarciano il silenzio, ancora lanci di missili tra Iran e Israele. Scrive italiaoggi.it