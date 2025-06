Ritardi nel calcio d' inizio e nelle riprese | ancora una multa per il Manchester City

Nel mondo del calcio, disciplina e puntualità sono fondamentali per garantire uno spettacolo equilibrato e rispettoso di tifosi e club. Tuttavia, il Manchester City si trova nuovamente sotto i riflettori per aver violato la regola 33, riguardante i ritardi nelle riprese e nei calci d'inizio. La multa di 1,1 milioni di sterline sottolinea l'importanza di rispettare le tempistiche stabilite, ma cosa comporterà questa sanzione per il futuro del club?

Manchester, 20 giugno 2025 – Ancora una multa per il Manchester City, che dovrà versare 1,1 milioni di sterline alla Premier League a causa del mancato rispetto dell'orario del calcio d'inizio e della ripresa del gioco durante i secondi tempi in alcune gare di campionato. La regola violata da Guardiola e i suoi sarebbe la numero 33, che impone la puntualità sia nei calci d'inizio che nelle riprese, al fine di rispettare tifosi e club partecipanti, oltre che garantire la trasmissione di ogni partita nei tempi previsti. Il Manchester City non è nuovo a questo tipo di sanzioni: anche nella passata stagione, infatti, i citizens sono stati multati per lo stesso motivo, con i 22 ritardi che sono costati 2 milioni di sterline. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ritardi nel calcio d'inizio e nelle riprese: ancora una multa per il Manchester City

In questa notizia si parla di: inizio - manchestercity - calcio - riprese

