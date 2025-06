Risveglio in musica a Savignano con il concerto all' alba dei Musikorè

Dall’Irlanda alla Grecia, passando per le melodie tradizionali di tutta Europa, Musikorè trasformerà il risveglio del 22 giugno in un’esperienza unica e coinvolgente. Alle prime luci dell’alba, lasciati avvolgere da suoni e ritmi che uniscono culture e generi, creando un momento magico di musica e convivialità. Non perdere questa occasione di riscoprire le radici più autentiche del nostro continente, mentre il sole sorge sul Rubicone.

Domenica 22 giugno risveglio in musica a Savignano sul Rubicone con il concerto all'alba dei Musikorè. Il gruppo, nato nel 2022, propone un repertorio di musica popolare e balli folk d'Europa: gighe e tarantelle, polke e scottish, manfrine e mazurke, pizziche e valzer. Dall'Irlanda alla.

