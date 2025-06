Risultati Mondiale per Club LIVE | Seattle Atletico Madrid 1-3 il PSG cade contro il Botafogo

Il Mondiale per Club è entrato nel vivo, regalando emozioni e sorprese da tutto il mondo. Dal trionfo dello Seattle all'inaspettata sconfitta del PSG contro il Botafogo, ogni match segna un passo importante nel percorso delle squadre più prestigiose. Restate con noi per gli aggiornamenti in tempo reale e scoprite cosa riserva il prossimo turno. La competizione si fa sempre più avvincente, e la vittoria è ancora tutta da conquistare.

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Risultati Mondiale per Club, 1ª giornata. Domenica 15 giugno, ore 2.00 – Al Ahly vs Inter Miami (Gruppo A) 0-0 Domenica 15 giugno, ore 18.00 – Bayern Monaco vs Auckland City (Gruppo C) 10-0 (6? Coman, 18? Boey, 20? Olise, 21? Coman, 45? Muller, 48? Olise, 67? Musiala, 73? Musiala, 84? Musiala, 89? Muller) Domenica 15 giugno, ore 21. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Mondiale per Club LIVE: Seattle Atletico Madrid 1-3, il PSG cade contro il Botafogo

In questa notizia si parla di: mondiale - club - risultati - seattle

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Mondiale per Club, i risultati della notte: vince l’Atletico contro il Seattle. Sorpresa Psg, sconfitto 0-1 dal Botafogo Vai su X

Una testimonianza che arriva dall’America per quanto riguarda il mondiale per Club… Ascoltate… Vai su Facebook

Mondiale per Club 2025, le classifiche di tutti i gironi; Mondiale per Club Live News: sconfitta per il Psg, l'Atletico rialza la testa; Seattle Sounders-Atletico Madrid dove vederla: DAZN o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni.

Mondiale per Club, i risultati della notte: vince l’Atletico contro il Seattle. Sorpresa Psg, sconfitto 0-1 dal Botafogo - Mondiale per Club, i risultati della notte: in campo il girone B con le vittorie di Atletico e Botafogo su Seattle e Psg Nella notte tra giovedì e venerdì 19 e 20 giugno, sono scese in campo per il Mo ... Segnala calcionews24.com

Psg-Botafogo 0-1: clamoroso ko dei campioni d'Europa al Mondiale per club. Cosa è successo - Dopo il pari a sorpresa del Real Madrid nella prima partita contro l'Al Hilal di Simone Inzaghi, il Mondiale per club regala un altro risultato a sorpresa, forse ancor più clamoroso ... Si legge su msn.com