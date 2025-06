Ristrutturazioni restano gli sconti Bonus al 50% per la prima casa

Ristrutturare casa ora è più conveniente che mai grazie agli sconti e ai bonus al 50% dedicati alla prima abitazione. La recentissima circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce le novità della legge, offrendo nuove opportunità per mantenere le agevolazioni fiscali anche in situazioni complesse. Se state pianificando un intervento di restauro, ecco quello che dovete sapere per non perdere il vantaggio fiscale del 2024, anche se non potete ancora trasferirvi subito.

Rieccoli i bonus per l’edilizia. Una circolare dell’ Agenzia delle Entrate fa chiarezza sulle novità contenute nella finanziaria ma, soprattutto, apre qualche spiraglio per continuare ad ottenere l’agevolazione piena evitando brutte sorprese per chi acquista un immobile, vi avvia la ristrutturazione ed è impossibilitato ad andarci ad abitare stabilmente – prendendo quindi la residenza prima della fine dei lavori. Per quest’anno il bonus ristrutturazioni resta al 50% solo per le prime case. Scende al 36% dalle seconde. Ma avrà diritto all’incentivo pieno anche chi compra una nuova abitazione e vi sposta la residenza al termine dei lavori di ristrutturazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ristrutturazioni, restano gli sconti. Bonus al 50% per la prima casa

