Rissa sfiorata in panchina al Benfica | Kocku contro Lage per il cambio l'allenatore lo zittisce

Una scena di tensione esplosiva al Mondiale per Club 2025: Kocku, visibilmente contrariato dal cambio deciso dall’allenatore Lage, si scaglia contro il tecnico portoghese, rischiando di scatenare una rissa sulla panchina del Benfica. La situazione, incredibilmente intensa, mette in evidenza le emozioni forti e le pressioni di un torneo internazionale. Ma cosa succederà ora? Continuate a leggere per scoprire tutti i retroscena di questo episodio che ha fatto parlare il mondo del calcio.

Kocku non prende bene il cambio di Lage durante la partita contro Auckland City e si scaglia contro il suo allenatore, rissa sfiorata sulla panchina del Benfica al Mondiale per Club 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it

