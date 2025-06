Rissa in ristorante di Ischia scatta chiusura per sette giorni

Una violenta rissa scoppiata sulla spiaggia dei Maronti ad Ischia ha portato alla chiusura temporanea di un ristorante per sette giorni. L’episodio, che ha coinvolto numerosi clienti e ha richiesto l’intervento dei carabinieri, ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sul rispetto delle norme. La decisione, presa dal Questore di Napoli, mira a garantire l’ordine pubblico e la tranquility dell’isola. Un episodio che ci ricorda quanto sia fondamentale mantenere comportamenti civili in ogni contesto.

Tempo di lettura: < 1 minuto I carabinieri della compagnia di Ischia hanno dato esecuzione al decreto di sospensione dell’attivitĂ per 7 giorni di un ristorante delle spiaggia dei Maronti, sull’isola d’Ischia. Il provvedimento – emesso dal Questore di Napoli ai sensi dell’articolo 100 del Tulps – nasce a seguito di una richiesta in tal senso inoltrata dai carabinieri in conseguenza di una rissa avvenuta lo scorso 17 maggio e per la quale i militari stessi avevano giĂ denunciato per rissa e lesioni personali 6 persone tra i 22 e i 35 anni di Lacco Ameno, Casamicciola e Napoli L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rissa in ristorante di Ischia, scatta chiusura per sette giorni

