Rissa al supermercato Panico tra i clienti Un uomo ferito alla testa

Una giornata di tranquillità si è trasformata in caos al supermercato Md di via Emilia Ovest, quando una rovinosa rissa tra clienti ha scatenato il panico tra la folla. Un uomo è rimasto ferito alla testa e il motivo dell’orrore resta avvolto nel mistero, anche se si sospetta un diverbio familiare all’origine della violenza. Le autorità sono al lavoro per chiarire quanto accaduto, ma intanto i clienti temono di ripetere esperienze simili.

Il motivo di così tanta e improvvisa violenza non è chiaro: le indagini sono in corso ma pare che tutto sia nato per dissidi familiari. Certo è che ieri si è ben presto diffuso il panico tra i clienti del supermercato Md di via Emilia ovest, angolo via Alfieri dove, all’improvviso, alcune persone hanno iniziato a picchiarsi. Non è chiaro quanti ‘clienti’ siano stati coinvolti nella rissa; almeno una decina. Una persona è stata poi presa a sprangate sulla testa pare con una stampella o con una parte di essa. L’uomo in questione, sanguinante e ferito in modo serio, ha cercato di fuggire uscendo dal supermercato ma è stato raggiunto dal rivale e nuovamente aggredito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rissa al supermercato. Panico tra i clienti. Un uomo ferito alla testa

In questa notizia si parla di: clienti - rissa - supermercato - panico

Pub chiuso dopo la rissa: “Trovati hashish in bagno e pregiudicati tra i clienti”. I titolari: “Noi senza colpe” - Dopo una violenta rissa, l'Urban Pub di Empoli ha chiuso i battenti. Durante le indagini, sono stati trovati hashish nel bagno e clienti con precedenti penali.

Un 23enne di origine marocchina è stato tratto in arresto dalla polizia di Stato nel pomeriggio di martedì, per essere stato sorpreso, dal personale della security, a rubare in un supermercato di viale del Lavoro a Verona. Il giovane è stato segnalato alla central Vai su Facebook

Rissa al supermercato. Panico tra i clienti. Un uomo ferito alla testa; Salerno, tenta rapina in un supermercato con pistola finta; Firenze, irrompe nel supermercato con un'ascia: ancora panico tra i clienti dell'Esselunga di via Canova.

Avezzano, rissa al supermercato per le offerte: un cliente sfodera la pistola per far rispettare la fila - Alcuni clienti lo avrebbero scavalcato nella fila del supermercato, così lui ha tirato fuori la pistola generando il panico. Segnala ilmattino.it

Civita Castellana, rissa tra giovani in un supermercato. Intervengono i carabinieri - rotto una bottiglia di vetro seminando il panico tra i presenti. Secondo ilmessaggero.it