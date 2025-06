Risiko bancario | Savona armonizzare Golden Power con norme europee

Nel cuore di Savona, il rischio bancario si fa sempre più complesso, richiedendo un’armonizzazione tra le norme italiane e le direttive europee. Il presidente della Consob mette in guardia sul dialogo difficile con la BCE e avverte sui pericoli delle criptovalute, definendole il nuovo “Campo dei Miracoli” di Pinocchio. La sfida è grande: scoprire come garantire stabilità e innovazione nel rispetto delle regole comunitarie, una partita decisiva per il nostro sistema finanziario.

Il presidente della Consob nel suo ultimo Discorso al mercato critica le “difficoltà di dialogo con la Bce” e lancia un nuovo allarme sulle criptovalute: “Sono il nuovo Campo dei Miracoli di Pinocchio”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Risiko bancario: Savona, armonizzare Golden Power con norme europee

In questa notizia si parla di: risiko - bancario - savona - armonizzare

Micheli (Nextalia): " Risiko bancario specchio di un sistema che sembra aver smarrito la bussola; offerta MPS-Mediobanca 'fuori mercato' " - Francesco Micheli di Nextalia denuncia come il rischio bancario rifletta un sistema ormai smarrito, con le PMI trascurate e una normativa troppo complessa che frenano la crescita.

Risiko bancario: Savona, armonizzare Golden Power con norme europee.

Risiko bancario: Savona, armonizzare Golden Power con norme europee - Il presidente della Consob nel suo ultimo Discorso al mercato critica le “difficoltà di dialogo con la Bce” e lancia un nuovo allarme sulle criptovalute: “Sono il nuovo Campo dei Miracoli di Pinocchio ... Segnala ilgiornale.it

Savona: "Su risiko e golden power vanno armonizzate le regole con l'Ue" - Nella sua ultima relazione da presidente, l’ex ministro ha lanciato l’allarme sui rischi delle criptovalute: “Molte analogie con la crisi dei subprime del 2008” ... Si legge su repubblica.it