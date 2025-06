Rischia di soffocare durante un matrimonio | salernitano salvato dal 118

Momenti di tensione e coraggio si sono vissuti durante un matrimonio in provincia di Matera, quando un uomo ha rischiato di soffocare dopo aver ingerito una mozzarella. Grazie all’intervento tempestivo degli operatori del 118 di Caggiano e di una dottoressa presente, la crisi è stata prontamente gestita, dimostrando come la prontezza possa salvare vite anche nelle occasioni più speciali. Un episodio che ci ricorda l’importanza della solidarietà e della reattività in ogni momento.

