Riqualificazione dell' area Antonelli un' opera da 3milioni di euro VIDEO

Nel cuore di Falconara Marittima, un progetto ambizioso trasforma le antiche officine del 900 in un nuovo polo di modernità e vitalità. Con un investimento totale di 3 milioni di euro tra i due lotti, il primo step sta portando avanti lavori che ridisegnano il volto di questa storica area. Un intervento che unisce rispetto per il passato e sguardo rivolto al futuro, rendendo l’area Antonelli un esempio di rinascita urbana e culturale.

