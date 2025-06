Riqualificazione centro storico | commercianti e azienda donano piante di melograno

metamorfosi è la generosa donazione di piante di melograno da parte di commercianti e aziende locali, che aggiungono colore e vitalità alla rinascita del cuore di Ostuni. Questa collaborazione trasforma il centro storico in un luogo ancora più affascinante e sostenibile, rafforzando il senso di comunità e orgoglio. Con ogni pianta, si coltiva non solo bellezza, ma anche speranza per il futuro della città.

OSTUNI - Il progetto di riqualificazione del centro storico di Ostuni è ormai quasi completato. Dopo la rimozione degli asfalti e il ripristino del basolato originario, anche Largo Lanza si presenta in una nuova veste, più curata e accogliente. A rendere ancora più suggestiva questa storica. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Riqualificazione centro storico: commercianti e azienda donano piante di melograno

In questa notizia si parla di: riqualificazione - centro - storico - commercianti

Piediluco, riqualificazione e gestione del Centro nautico: “Almeno tre manifestazioni per lo sviluppo economico” - Piediluco si prepara a vivere una stagione primaverile ricca di eventi, con il progetto di riqualificazione del Centro nautico, mirato a potenziare l'economia locale.

*Lavori in via Dei Liguori, Aliberti (NM): “danno per i commericanti* Centro storico a rischio desertificazione: si ascoltino i commercianti di Via dei Liguori. A dirlo la consigliera comunale di Sarno Maria Rosaria Aliberti, sollecitata proprio questa mattina dai com Vai su Facebook

Ostuni, completata la riqualificazione del centro storico: piante di melograno selvatico in Largo Lanza grazie a Telcom e commercianti; Latina, lavori nel centro storico: il restyling piace ai commercianti; Riqualificazione Centro Storico, commercianti e residenti incontrano la Giunta comunale.

Ostuni, completata la riqualificazione del centro storico: piante di melograno selvatico in Largo Lanza grazie a Telcom e commercianti - I vasi, già utilizzati in occasione della Design Week, sono stati donati da Telcom, mentre le piante sono state acquistate dagli esercenti ... Segnala ostuninotizie.it

Centro di Treviso, 140 commercianti firmano una dura petizione: “Servono risposte concrete” - Un gruppo di 140 commercianti del centro storico ha deciso di farsi sentire con forza, presentando una petizione ufficiale al Comune di Treviso ... Secondo ilnuovoterraglio.it