Riqualificata la pista per minicar di Fiorano Modenese

pista ancora più sicura e performante per gli appassionati di automodelli. Questo intervento, frutto di un investimento di 36.000 euro da parte del Comune, rinnova il mini autodromo Jody Scheckter di Fiorano Modenese, offrendo un’esperienza di guida ottimale e all’insegna della sicurezza. Un passo importante per valorizzare il territorio e promuovere lo sport a livello locale.

Il mini autodromo Jody Scheckter, pista per automodelli di Fiorano Modenese, in via Antica Cava a Spezzano, è stato riqualificato con un investimento di 36.000 euro di risorse comunali. Sono terminati da poco i lavori di rifacimento del manto stradale e della segnaletica in modo da rendere la. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Riqualificata la pista per minicar di Fiorano Modenese

