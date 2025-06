Riprende lo sciasme sismico sulla costa garganica | quattro scosse in un' ora

Nella notte di venerdì 20 giugno, la Costa Garganica è stata scossa da un intenso sciame sismico, con quattro repliche in un'ora. Le scosse, tutte localizzate in mare tra Lesina e San Nicandro, hanno destato preoccupazione tra residenti e autorità. La sequenza tellurica sottolinea l'importanza di monitorare costantemente questa zona a elevato rischio sismico, per garantire sicurezza e tempestività di intervento in caso di emergenza.

Nella notte di venerdì 20 giugno è ripreso lo sciame sismico sulla 'Costa Garganica': sono quattro le scosse registrate dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma localizzate in mare, con epicentro - nell specchio d'acqua tra i comuni di Lesina e di San Nicandro - nello stesso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Riprende lo sciasme sismico sulla costa garganica: quattro scosse in un'ora

