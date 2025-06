Riportato a galla Bayesian dopo 10 mesi | domani recupero

Dopo dieci mesi di silenzio, il relitto del Bayesian, il superyacht affondato a Porticello lo scorso agosto, riemerge dalle acque palermitane. Le operazioni di recupero, sorprendendo tutti, stanno per essere concluse già domani, segnando un ritorno inatteso e spettacolare di questa nave scomparsa. La scoperta apre nuovi scenari e risveglia l'interesse di appassionati e addetti ai lavori, pronti a scoprire cosa si cela ancora nel fondo del mare.

Riemerge il relitto del Bayesian, il superyacht affondato nell'agosto scorso a Porticello, nel Palermitano. Accelerano a sorpresa le operazioni di recupero dello scafo che dovrebbero essere completate per domani.

Bayesian, uno dei sommozzatori impegnati nel recupero del relitto: "Bisogna avere coraggio, lucidità e tante ore di addestramento" - Francesco Costantino, istruttore subacqueo e sommozzatore esperto, è tra i pochi in grado di affrontare le profondità in cui riposa il relitto del Bayesian.

Il boma del Bayesian è stato riportato in superficie. Dopo l’ennesima tragedia legata al recupero della nave – la morte del sub olandese di 39 anni, Robcornelis Maria Huijben Uiben, avvenuta la scorsa settimana mentre lavorava proprio sul boma – le operazi Vai su Facebook

