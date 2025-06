Ripartono i cantieri per riasfaltare le strade devastate dalle buche | ruspe e operai in nove zone della città

Svelati i nuovi interventi che trasformeranno il volto della nostra città: nove zone, dal cuore pulsante alle periferie, saranno riqualificate grazie a un maxi accordo che garantisce strade più sicure e scorrevoli. Con ruspe e operai già al lavoro, il conto alla rovescia è ufficialmente partito, annunciando un'importante fase di rinnovo urbano che porterà benefici duraturi ai cittadini e agli automobilisti. È il momento di prepararsi a vivere una città più moderna e vivibile.

Ripartono i cantieri per riasfaltare le strade devastate dalle buche. Conto alla rovescia per il nuovo accordo quadro che prevede la manutenzione straordinaria in nove zone della città, dal centro e alle periferie. I lavori, che inizieranno a luglio e finiranno a novembre, sono in fase di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Ripartono i cantieri per riasfaltare le strade devastate dalle buche: ruspe e operai in nove zone della città

In questa notizia si parla di: ripartono - cantieri - riasfaltare - strade

Marche che ripartono, Marche che vincono! Questa sera – venerdì 13 giugno, ore 21:00, Eurosuole Forum di Civitanova Marche – alziamo il volume dell’orgoglio marchigiano con il nostro presidente Francesco Acquaroli e tutto il centrodestra unito. Cinque an Vai su Facebook

Ripartono i cantieri per riasfaltare le strade devastate dalle buche: ruspe e operai in nove zone della città; Al via l'estate dei cantieri: riasfaltatura a Torino sud, senso unico su strada Castello di Mirafiori e delle Cacce; Esperimento nei cantieri per asfaltare le strade, gli operai lavoreranno in orario notturno.

Ripartono i lavori alle strade. Cantiere in viale Vittorio Veneto - Piano asfalti, domani riprendono i lavori in viale Vittorio Veneto dove resta da sistemare l’ultima parte e nella stessa giornata inizieranno quelli lungo la ex strada provinciale Maceratese 485 ... ilrestodelcarlino.it scrive

Ripartono i cantieri. Un milione e mezzo di euro per strade e marciapiedi - Per quanto riguarda il manto stradale sono già i svolgimento i lavori ... Scrive lanazione.it