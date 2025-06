Riparbella si prepara a Zonzellando | due giorni di gusto arte e divertimento

Riparbella si prepara a zonzellando, due giorni di gusto, arte e divertimento nel cuore della Toscana! Sabato 21 e domenica 22 giugno, il borgo si trasformerà in un crocevia di sapori autentici, con le irresistibili zonzelle e zonzellone farcite con ingredienti a km zero. Andrea, il re delle prelibatezze, svelerà i segreti di questa tradizione culinaria che unisce gusto e cultura. Non perdere l'occasione di vivere un’esperienza unica tra tradizione e allegria!

Riparbella (Pisa), 20 giugno 2025 - Riparbella è pronta per aprire le sue porte alla due giorni più golosa di inizio estate: è l'ora di Zonzellando. Sabato 21 e domenica 22 giugno nel cuore del borgo si svolgerà un vero e proprio viaggio tra i sapori più autentici. Le zonzelle e soprattutto le zonzellone (farcite con ingredienti a km zero e super-fragranti) saranno le protagoniste, si potrà scoprirne i segreti (ci penserà Andrea, il re delle zonzelle) e assaggiarne le varie versioni, tutte da provare. Sabato 21, alle 17, si apriranno i mercatini del Solstizio d’Estate con artigianato creativo, curiosità, oggetti unici, profumi d’estate e tante idee originali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Riparbella si prepara a Zonzellando: due giorni di gusto, arte e divertimento

In questa notizia si parla di: riparbella - zonzellando - giorni - prepara

Zonzellando per Riparbella - Zonzellando a Riparbella è l'evento imperdibile che celebra la tradizione culinaria toscana con entusiasmo e gusto.

Prepara l’appetito… e la voglia di divertirti! Dal 30 maggio al 2 giugno a Follonica (GR) arriva lo Street Food in via dei Pini: un lungo weekend di sapori irresistibili e atmosfera di festa firmato Food Festival! ? https://www.sagretoscane.com/rassegne/gr/follonica Vai su Facebook

Zonzellando per Riparbella.

Show cooking alla festa “Zonzellando“ - È in arrivo "Zonzellando per Riparbella": sabato 24 giugno, dalle 18 in poi, le vie del paese si animeranno per una festa genuina e spensierata, organizzata da Proloco e Comune di Riparbella. Segnala lanazione.it