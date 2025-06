Rinnovato il Patto Etico che unisce tutta la filiera dell’olio pugliese

Il patto etico dell’olio pugliese si rinnova, rafforzando l’impegno condiviso per qualità e sostenibilità. Mercoledì ad Andria, il “Tavolo per il Patto etico e sociale per l’olivicoltura” ha riaffermato la collaborazione tra i principali attori del settore, promuovendo un futuro più responsabile e competitivo. Un segnale forte di unità e determinazione che segna un passo importante per l’intera filiera. È il momento di agire insieme per valorizzare al massimo questa preziosa eccellenza italiana.

È tornato a riunirsi mercoledì mattina ad Andria il "Tavolo per il Patto etico e sociale per l'olivicoltura". Come negli anni precedenti, ne fanno parte Italia Olivicola, Unapol, Apol, Aproli, Assoproli, l'Otb, Aifo, Fioq e la Covan oltre al mondo della produzione e ai suoi maggiori.

