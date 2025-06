Rinasce il Teatro Arciliuto | ecco una delle realtà artistiche più interessanti di Roma

Rinasce il Teatro Arciliuto, una delle realtà artistiche più affascinanti di Roma. Dopo anni di silenzio, ora si presenta come un’icona di cultura e eleganza nel cuore della città, tra Piazza Navona e il Chiostro del Bramante. Con una gestione rinnovata e un’atmosfera unica, l’Arciliuto si prepara a riconquistare il suo ruolo di punto di riferimento per gli amanti dell’arte e della musica. Un luogo che merita di essere riscoperto e vissuto.

Vi avevo già parlato nei mesi precedenti della rinascita del Teatro Arciliuto, ora ribattezzato semplicemente Arciliuto (Piazza di Montevecchio, 5, dietro Piazza Navona). Un luogo dalla bellezza straordinaria, serio candidato, anche grazie alla nuova gestione, al titolo di locale più “cool” di Roma, che sorge nel cuore storico di Roma, tra Piazza Navona, Via dei Coronari e il Chiostro del Bramante. Inaugurato nel 1967 per volontà del poeta, cantastorie e musicista Enzo? Samaritani, l’Arciliuto è da allora un punto di riferimento per la poesia in musica, il teatro di nicchia e il jazz raffinato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it