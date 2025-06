Rimonta e primato per il Flamengo | al Chelsea non basta Pedro Neto Nel 3-1 finale in goal anche Danilo

Il Flamengo sorprende tutti con una rimonta memorabile contro il Chelsea, culminata in un 3-1 che li proietta in vetta al Gruppo D a punteggio pieno. Dopo il vantaggio dei Blues nel primo tempo, i brasiliani innestano la marcia superiore nella ripresa, trovando il gol della speranza e poi della vittoria. Con Pedro Neto che segna per il Chelsea e Danilo decisivo, il match si conferma un autentico spettacolo di passione e talento.

Il Flamengo rimonta il Chelsea nel secondo tempo e vola al primo posto a punteggio pieno nel Gruppo D. Dopo il goal del vantaggio nel primo tempo. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Flamengo-Chelsea LIVE 2-1: Bruno Henrique-Danilo! Rimonta in 3 minuti - Un match mozzafiato tra Flamengo e Chelsea, culminato con una rimonta spettacolare dei brasiliani. Al 65’, il Flamengo segna un gol fondamentale che accende le speranze dei tifosi, grazie a un’azione di corner magistrale con Bruno Henrique protagonista.

