Rimini viaggia verso il pienone | Occupato il 90% delle camere È il weekend migliore di giugno Si impennano i prezzi degli hotel

Rimini si prepara a vivere il suo weekend più affollato di giugno, con il 90% delle camere già occupate e tariffe alle stelle. La città si tinge di rosa, attirando turisti in cerca di relax e divertimento. Trovare una camera disponibile diventa un’impresa, mentre i prezzi aumentano vertiginosamente. Ma cosa sta spingendo questa corsa all’hotel? Scopriamolo insieme e come affrontare questa stagione di grande fermento.

Rimini vede rosa. Trovare camere disponibili negli hotel, in questo fine settimana, è un’impresa. Su Booking risultano già al completo l’85% delle strutture. E negli alberghi dove c’è ancora disponibilità i prezzi sono piuttosto elevati. In alcuni quattro stelle di Marina centro e dintorni si superano i 700 euro per una camera doppia per oggi e domani. Tariffe più alte del solito anche nei tre stelle. Chiaro: i prezzi alti sono dettati anche dalla strategia. Chi ha solo 2 o 3 camere ancora disponibili, cerca di venderle al prezzo più alto possibile. Che sia più merito della Notte rosa, che per la prima volta in 20 anni si festeggia a giugno, o del meteo favorevole, lo scopriremo poi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rimini viaggia verso il pienone : "Occupato il 90% delle camere. È il weekend migliore di giugno". Si impennano i prezzi degli hotel

