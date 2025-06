rimane invalida dopo operazione al cuore chiesti 850mila euro

Al centro di una complessa battaglia legale, una donna che aveva subito un intervento al cuore resta invalida, chiedendo oltre 850mila euro all'Asp. La vicenda, iniziata nel 2014, mette in luce le criticità del settore sanitario e l'importanza della tutela dei diritti dei pazienti. Un caso che solleva molte domande sulla qualità delle cure e sulle responsabilità mediche, lasciando aperto un capitolo cruciale nel diritto alla salute.

