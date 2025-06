Rigore Di Maria | l’ex Juve decisivo al Mondiale per Club esecuzione perfetta dagli undici metri contro Auckland – VIDEO

Il calcio premiato dall’eleganza e dalla freddezza di Angel Di Maria, protagonista decisivo nel Mondiale per Club con un rigore perfetto contro Auckland. L’ex Juventus ha dimostrato ancora una volta il suo talento e la sua freddezza nei momenti cruciali, regalando un momento memorabile ai tifosi. La sua esecuzione impeccabile ha mantenuto il Benfica in corsa nel torneo. La scena si ripete: quando l’abilità incontra la determinazione, nulla può fermare il sogno.

Rigore Di Maria: l’ex Juve decisivo al Mondiale per Club, esecuzione perfetta da parte dell’argentino dagli undici metri contro Auckland – VIDEO. Stasera si è giocato il match valevole per la seconda giornata del gruppo C del Mondiale per Club tra Benfic a e Auckland, gara dominata in lungo e in largo dalla formazione portoghese. Di Maria ?? Benfica – Auckland City?? pic.twitter.comRd4hg2mh7Z — Goals Xtra (@GoalsXtra) June 20, 2025 Ad aprire le danze ci ha pensato l’ex Juventus Angel Di Maria, che ha firmato il primo gol di questa partita spiazzando su calcio di rigore l’estremo difensore della formazione neozelandese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rigore Di Maria: l’ex Juve decisivo al Mondiale per Club, esecuzione perfetta dagli undici metri contro Auckland – VIDEO

